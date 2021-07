Guild Wars 2 | l' espansione End of Dragons ritarda | ma ArenaNet scaccia il pessimismo riassumendo l' ex-director

(Di domenica 4 luglio 2021), responsabile del longevo MMORPG2, ha recentemente pubblicato un breve aggiornamento sulla prossimadi gioco, End of. Con grande dispiacere, ildiJohn Taylor ha annunciato che il nuovo contenuto non sarà più disponibile alla fine del 2021 come inizialmente previsto, bensì nei primi mesi del 2022. "Con il progredire dello sviluppo dell'e le sfide del mondo reale dell'ultimo anno e mezzo, le quali hanno cambiato il modo in cui viviamo e lavoriamo, ci è apparso chiaro che avevamo bisogno di ...

La prossima espansione di Guild Wars 2, End of Dragons, è stata rimandata ai primi del 2022, ArenaNet si fa perdonare annunciando il ritorno di Colin Johanson, l'ex-director del gioco.
ArenaNet ha pubblicato un lungo post sul sito ufficiale del gioco in cui, tra le altre cose, ha annunciato il rinvio di Guild Wars 2 End of Dragons ai primi ...