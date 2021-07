Gp Austria, trionfa Verstappen (Di domenica 4 luglio 2021) Max Verstappen conferma lo strapotere della sua Red Bull nel Gp d’Austria, nono appuntamento stagionale della Formula Uno. Il pilota olandese trionfa al Red Bull Ring di Spielberg coronando un weekend perfetto cominciato con la pole position e concluso con il primo posto sul podio, il quinto successo stagionale per lui, davanti alla Mercedes di Bottas e alla McLaren di Lando Norris. Domenica complicata per Hamilton che dopo la partenza in seconda fila riesce a salire in seconda posizione salvo poi chiudere quarto penalizzato da un problema alla sua monoposto. Quinta la Ferrari di Carlos Sainz. Max Verstappen parte bene ... Leggi su italiasera (Di domenica 4 luglio 2021) Maxconferma lo strapotere della sua Red Bull nel Gp d’, nono appuntamento stagionale della Formula Uno. Il pilota olandeseal Red Bull Ring di Spielberg coronando un weekend perfetto cominciato con la pole position e concluso con il primo posto sul podio, il quinto successo stagionale per lui, davanti alla Mercedes di Bottas e alla McLaren di Lando Norris. Domenica complicata per Hamilton che dopo la partenza in seconda fila riesce a salire in seconda posizione salvo poi chiudere quarto penalizzato da un problema alla sua monoposto. Quinta la Ferrari di Carlos Sainz. Maxparte bene ...

