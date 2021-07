Advertising

TV7Benevento : Francia: 2.549 nuovi casi Covid-19, +9 morti... -

Ultime Notizie dalla rete : Francia 549

LiberoQuotidiano.it

... India (29.935.221), Brasile (17.927.928),(5.819.088), Turchia (5.370.299), Russia (5.255. Una settimana fa il bollettino parlava dinuovi casi. L'incidenza su sette giorni, a livello ...F1 GP2021, RISULTATI QUALIFICHE Pos Pilota Team Q1 Q2 Q3 1 Max Verstappen Red Bull - Honda ...31.733 1:31.542 1:31.252 9 Fernando Alonso Alpine - Renault 1:32.158 1:31.1:31.340 10 Daniel ...La Spagna reagisce in maniera veemente e trova prima il pareggio con Pablo Sarabia al 37' e poi raddoppia con il gol di Azpilicueta al 57'. Questo è un colpo durissimo per la Croazia che barcolla, si ...Ore 19.05 - Draghi: «No alla finale degli Europei in un paese dove i contagi crescono rapidamente» Ho intenzione di adoperarmi perché la finale non si faccia in un paese dove i ...