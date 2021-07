F1, orario gara TV8 GP Austria 2021: programma, streaming, palinsesto in chiaro (Di domenica 4 luglio 2021) Ultime ore di grande attesa al Red Bull Ring di Spielberg in vista del Gran Premio d’Austria 2021, nono appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Max Verstappen vuole bissare il successo di 7 giorni fa e parte dalla pole position con l’obiettivo di vincere e allungare in testa alla classifica generale del campionato su un Lewis Hamilton chiamato a rimontare dalla quarta piazza. Tra i due rivali per il titolo si sono inseriti infatti Lando Norris su McLaren e Sergio Perez su Red Bull, con Valtteri Bottas e Pierre Gaslye che comporranno invece la terza fila in griglia. Domenica in salita per la Ferrari, costretta a recuperare dalla decima ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) Ultime ore di grande attesa al Red Bull Ring di Spielberg in vista del Gran Premio d’, nono appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Max Verstappen vuole bissare il successo di 7 giorni fa e parte dalla pole position con l’obiettivo di vincere e allungare in testa alla classifica generale del campionato su un Lewis Hamilton chiamato a rimontare dalla quarta piazza. Tra i due rivali per il titolo si sono inseriti infatti Lando Norris su McLaren e Sergio Perez su Red Bull, con Valtteri Bottas e Pierre Gaslye che comporranno invece la terza fila in griglia. Domenica in salita per la Ferrari, costretta a recuperare dalla decima ...

Advertising

zazoomblog : DIRETTA F1 GP Austria 2021 LIVE: orario gara TV8 nuova griglia di partenza. Penalità Vettel - #DIRETTA #Austria… - zazoomblog : F1 TV8 GP Austria 2021: orario gara in chiaro programma differita - #Austria #2021: #orario #chiaro - infoitsport : F1, orario gara 4 luglio: programma GP Austria 2021, tv, streaming, guida Sky e TV8 - infoitsport : F1 su TV8: orario gara GP Austria, programma, streaming in chiaro - zazoomblog : F1 su TV8: orario gara GP Austria programma streaming in chiaro - #orario #Austria #programma #streaming -