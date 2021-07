Euro 2020 – Italia-Spagna, il tedesco Felix Brych arbitro del match / News (Di domenica 4 luglio 2021) E' ufficiale la scelta dell'arbitro della semifinale di Euro 2020 Italia-Spagna. Dirigerà il match il tedesco Felix Brych Leggi su pianetamilan (Di domenica 4 luglio 2021) E' ufficiale la scelta dell'della semifinale di. Dirigerà ilil

Advertising

EURO2020 : ???? Recent EURO finals record: EURO 2004 - Semi-finals EURO 2008 - Group Stage EURO 2012 - Quarter-finals EURO 201… - Bolanet : #LiveBolanet FT: Belgia 1-2 Italia (45' Lukaku ; 31' Barella, 44' Insigne) | Possessions: 45%-55% | Shots: 10-14 |… - sscnapoli : ???? | #BelgioItalia 1-2. @Lor_Insigne protagonista con uno splendido gol ?? Azzurri in semifinale. ??… - Fprime86 : RT @tuttosport: #Barella: “Dispiaciuto per #Lukaku. #Italia, ora arriva in fondo” ?? - Fprime86 : RT @CorSport: #Barella verso #ItaliaSpagna: “Renderemo #Spinazzola orgoglioso” ??? -