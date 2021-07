Dante in versione pop arriva a Perugia: la mostra dedicata al Sommo Poeta [ESCLUSIVA] (Di domenica 4 luglio 2021) Ebbene si, anche se è difficile crederci Dante a fumetti è davvero strepitoso. Il Sommo Poeta ha le sembianze di un allegro Topolino, mentre Pippo interpreta perfettamente un irriverente Virgilio. Inoltre la terzina Dantesca è uno strumento espressivo di altissima versatilità, capace di essere contenuta in un tweet. Non vi sembra possibile? Provate allora a visitare a Perugia la mostra Dante a Porta Sole. Dai manoscritti a Dante Pop. Fino al 30 ottobre 2021 sarà possibile ammirare, presso la magnifica Biblioteca Augusta, il Sommo ... Leggi su velvetmag (Di domenica 4 luglio 2021) Ebbene si, anche se è difficile credercia fumetti è davvero strepitoso. Ilha le sembianze di un allegro Topolino, mentre Pippo interpreta perfettamente un irriverente Virgilio. Inoltre la terzinasca è uno strumento espressivo di altissima versatilità, capace di essere contenuta in un tweet. Non vi sembra possibile? Provate allora a visitare alaa Porta Sole. Dai manoscritti aPop. Fino al 30 ottobre 2021 sarà possibile ammirare, presso la magnifica Biblioteca Augusta, il...

