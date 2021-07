Covid, 13 nuovi casi: nessun decesso in tutta la Regione (Di domenica 4 luglio 2021) Tutte le informazioni sulla campagna: https://vaccinoCovid.Regione.emilia - romagna.it/. Alle ore 12 sono state somministrate complessivamente 3.948.811 dosi; sul totale, sono 1.492.774 le persone ... Leggi su parmatoday (Di domenica 4 luglio 2021) Tutte le informazioni sulla campagna: https://vaccino.emilia - romagna.it/. Alle ore 12 sono state somministrate complessivamente 3.948.811 dosi; sul totale, sono 1.492.774 le persone ...

Adnkronos : #Covid #Israele, 460 nuovi casi in due giorni: 31 sono gravi. - matteosalvinimi : È chiaro che l’Europa sta cambiando in meglio con nuovi strumenti e nuove regole, e noi dobbiamo accompagnarla. Cov… - RegLombardia : #LNews Non si registra alcun nuovo decesso in Lombardia per Covid. Intanto, continuano a diminuire i ricoverati ne… - TelevideoRai101 : Covid, 808 nuovi contagi e 12 decessi - danieledv79 : RT @RaiNews: #Covid: in #Italia 808 nuovi casi e 12 decessi in 24 ore, con 141.640 tamponi -