Copa America 2021, show Argentina: anche Lautaro in gol. La Colombia elimina l'Uruguay ai rigori (Di domenica 4 luglio 2021) La notte di Copa America ha offerto il verdetto sul primo incrocio da brividi del torneo continentale: Argentina e Colombia si sfideranno in semifinale e una di loro dovrà avere a che fare con la vincente di Brasile-Perù per l'ultimo atto. All'Estadio Nacional di Brasilia, Colombia e Uruguay faticano a creare occasioni da gol, la più nitida si ha nella ripresa con un tiro cross di Zapata deviato all'ultimo da Godin in calcio d'angolo. Termina la gara a reti inviolate e si va dal dischetto dove sono decisivi gli errori di Gimenez e Vina ipnotizzati da Ospina. Infallibile invece la Colombia

