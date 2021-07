Chiesa: ”Papà felice del mio gol e della qualificazione in semifinale” (Di domenica 4 luglio 2021) Chiesa: “Bello incontrare Morata in semifinale, Papà felice del mio gol ma soprattutto della qualificazione in semifinale” Federico Chiesa, attacacnte della Juventus e della Nazionale italiana, intervenendo oggi al sito ufficiale della Uefa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riguardanti la qualificazione dell’Italia alle semifinali di Euro2020: Chiesa SI E’ SENTITO CON MORATA “Ci siano sentiti con Morata complimentandoci per i gol, gli voglio bene, lui è stato uno ... Leggi su retecalcio (Di domenica 4 luglio 2021): “Bello incontrare Morata indel mio gol ma soprattuttoin” Federico, attacacnteJuventus eNazionale italiana, intervenendo oggi al sito ufficialeUefa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riguardanti ladell’Italia alle semifinali di Euro2020:SI E’ SENTITO CON MORATA “Ci siano sentiti con Morata complimentandoci per i gol, gli voglio bene, lui è stato uno ...

Ultime Notizie dalla rete : Chiesa Papà Europei: Chiesa, Bello incontrare Morata in semifinale Così Federico Chiesa intervenendo oggi al sito ufficiale della Uefa. "Già giocare un torneo così ... Inevitabile un riferimento a papà Enrico a segno in un Europeo di tanti anni fa e adesso imitato dal ...

Italia - Spagna, Chiesa: "Morata? Ci siamo complimentati a vicenda" Prima il papà, poi il figlio. Entrambi a segno alla fase finale di un Europeo, il curioso record dei Chiesa raccontato dall'attaccante della Juve : " È stata una sensazione fantastica quella di portare il nome ...

