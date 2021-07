Brindisi, ospedale “Perrino”: condizionatore in tilt nel reparto di rianimazione Covid Trasferiti i due ricoverati (Di domenica 4 luglio 2021) Rottura del motore del condizionatore. Il reparto di rianimazione Covid dell’ospedale “Perrino” di Brindisi, da ieri pomeriggio, in queste condizioni. È stato necessario trasferire i due ricoverati: uno a Bari, uno a Taranto. L'articolo Brindisi, ospedale “Perrino”: condizionatore in tilt nel reparto di rianimazione Covid <small class="subtitle">Trasferiti i due ... Leggi su noinotizie (Di domenica 4 luglio 2021) Rottura del motore del. Ildidell’” di, da ieri pomeriggio, in queste condizioni. È stato necessario trasferire i due: uno a Bari, uno a Taranto. L'articolo”:inneldi i due ...

Advertising

zazoomblog : Brindisi ospedale “Perrino”: condizionatore in tilt nel reparto di rianimazione Covid Trasferiti i due ricoverati -… - MOTORESANITA : Mattea Modesto, Dirigente UOC Neurologia Ospedale Perrino, Brindisi La sclerosi multipla si combatte in squadra… - MOTORESANITA : Mattea Modesto, Dirigente UOC Neurologia Ospedale Perrino, Brindisi 'La rete è importante per i pazienti, serve ad… - brindisilibera : New post (BRINDISI.Ospedale Perrino, le strategie di cura per il Covid: dagli anticorpi monoclonali al follow up pe… - brindisilibera : New post (BRINDISI.Ospedale Perrino, le strategie di cura per il Covid: dagli anticorpi monoclonali al follow up pe… -