'Brave and Beautiful', storia di un amore impossibile (Di domenica 4 luglio 2021) Il 5 luglio - in onda dal lunedì al venerdì, alle 14.45 - debutta su Canale 5 ' Brave and Beautiful ', nuova serie made in Turkey. Tra i fiori all'occhiello di Star Tv - emittente privata nata nel ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 4 luglio 2021) Il 5 luglio - in onda dal lunedì al venerdì, alle 14.45 - debutta su Canale 5 'and', nuova serie made in Turkey. Tra i fiori all'occhiello di Star Tv - emittente privata nata nel ...

