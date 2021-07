Boys, Mauro Pagani: “I ragazzi di oggi sono abituati a non illudersi, a sognare poco: non aiuta la creatività” (Di domenica 4 luglio 2021) La video intervista a Mauro Pagani e Davide Ferrario, compositore e regista di Boys, film in cui Giovanni Storti, Neri Marcorè, Marco Paolini e Giorgio Tirabassi sono un'ex rock band che si scontra con la generazione della trap. Mauro Pagani, membro della Premiata Forneria Marconi, polistrumentista, compositore e produttore (tra le tante collaborazioni una delle più fruttuose è stata quella con Fabrizio De André), torna al cinema con una nuova colonna sonora dopo aver musicato molti film di Gabriele Salvatores: dal primo luglio è in sala Boys, con brani ... Leggi su movieplayer (Di domenica 4 luglio 2021) La video intervista ae Davide Ferrario, compositore e regista di, film in cui Giovanni Storti, Neri Marcorè, Marco Paolini e Giorgio Tirabassiun'ex rock band che si scontra con la generazione della trap., membro della Premiata Forneria Marconi, polistrumentista, compositore e produttore (tra le tante collaborazioni una delle più fruttuose è stata quella con Fabrizio De André), torna al cinema con una nuova colonnara dopo aver musicato molti film di Gabriele Salvatores: dal primo luglio è in sala, con brani ...

