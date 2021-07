Base 5 stelle a Beppe Grillo: "Attenti a non farci fregare" (Di domenica 4 luglio 2021) Una lettera di sostegno a Beppe Grillo sottoscritta in poche ore da oltre 100 tra attivisti e portavoce municipali, comunali e regionali del M5S per chiedere al garante di dare seguito alle parole del suo post “Una bozza e via”. La lettera, riporta l’agenzia di stampa Agi, è arrivata al garante del M5s mentre è in corso la mediazione dei pontieri per evitare una possibile scissione del Movimento e l’addio di Giuseppe Conte. “Caro Beppe Grillo, chi ti scrive sono quelli che sono stati definiti ed etichettati “dissidenti e nostalgici” - si legge nella missiva - Non ti abbiamo mai scritto tante volte come negli ultimi ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 4 luglio 2021) Una lettera di sostegno asottoscritta in poche ore da oltre 100 tra attivisti e portavoce municipali, comunali e regionali del M5S per chiedere al garante di dare seguito alle parole del suo post “Una bozza e via”. La lettera, riporta l’agenzia di stampa Agi, è arrivata al garante del M5s mentre è in corso la mediazione dei pontieri per evitare una possibile scissione del Movimento e l’addio di Giuseppe Conte. “Caro, chi ti scrive sono quelli che sono stati definiti ed etichettati “dissidenti e nostalgici” - si legge nella missiva - Non ti abbiamo mai scritto tante volte come negli ultimi ...

