"Avevo il tumore e non se ne sono accorti, ora mi manca un seno". Serena Grandi, il dramma privatissimo (Di domenica 4 luglio 2021) Serena Grandi ha deciso di raccontare il dramma che si sta portando dietro da tre anni. L'attrice 63enne ha ammesso di essere stata vittima della malasanità. Colpa di un ritardo nella diagnosi. Durante un intervento di lipofilling i medici non si sono accorti del carcinoma che aveva sotto il seno sinistro: "Se mi avessero detto che c'era un problema - ha spiegato al settimanale Nuovo - sarei corsa subito in ospedale. Avrei evitato l'intervento di chirurgia estetica al seno o forse l'avrei fatto in un secondo momento. La mia lotta contro il cancro era ben più importante". ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021)ha deciso di raccontare ilche si sta portando dietro da tre anni. L'attrice 63enne ha ammesso di essere stata vittima della malasanità. Colpa di un ritardo nella diagnosi. Durante un intervento di lipofilling i medici non sidel carcinoma che aveva sotto ilsinistro: "Se mi avessero detto che c'era un problema - ha spiegato al settimanale Nuovo - sarei corsa subito in ospedale. Avrei evitato l'intervento di chirurgia estetica alo forse l'avrei fatto in un secondo momento. La mia lotta contro il cancro era ben più importante". ...

Advertising

RossellaRome : @scrivere_stanca @Larice00 @MariaVarola @Michell90134611 Conosco anch'io il doppio cieco e sono pro scienza, non cr… - GeckoBad : @GhostRi00817922 Da qualche parte avevo letto che in Australia stanno proponendo questo metodo alternativo. - fearlessxbee : @grexlouis uddio ho il 2% quindi se non rispondo è per questo niente, avevo un tumore ma benigno perciò una cazzata - miamodio : @aidkkkl io avevo una cagnolina che aveva un tumore e,so che sembra brutto da dire, ma non vedevo l'ora morisse,ved… - Pietro_Firenze : @CaneMohi Io ho perso pure la moglie, ma per tumore non per covid, non lo avevo detto qui i primi tempi. -