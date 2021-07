Varianti, non solo Alfa e Delta: ecco quelle che preoccupano e perché (Di sabato 3 luglio 2021) La è già al 22,7%, l'Alfa resta dominante (57,8%), la Gamma (ex brasiliana) è in crescita all'11,8% mentre né Beta (ex sudafricana) né Kappa (sottovariante della Delta) nè tantomeno la nuova Epsilon (... Leggi su leggo (Di sabato 3 luglio 2021) La è già al 22,7%, l'resta dominante (57,8%), la Gamma (ex brasiliana) è in crescita all'11,8% mentre né Beta (ex sudafricana) né Kappa (sottovariante della) nè tantomeno la nuova Epsilon (...

Advertising

MediasetTgcom24 : Lombardia, oggi zero decessi: non accadeva da ottobre #covid - Giorgiolaporta : Atterrato a #Roma di rientro dall’estero e non c’è nessuno che controlli le certificazioni dei #tamponi. Stanno ent… - chedisagio : Da domani non c'è più l'uso obbligatorio della mascherina all'aperto. Alla luce dell'ascesa delle nuove varianti,… - Vincenz71869348 : RT @perchetendenza: 'Bassetti': Perché in un'intervista a @Adnkronos ha dichiarato che nel caso di una nuova ondata del virus dopo l'estate… - EnricoAncillott : RT @MMaXXprIIme: Si sono inventati le varianti Covid perché morire di vaxxino non si può dire -