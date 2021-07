Ucraina-Inghilterra, programma e telecronisti Sky e Rai quarti Euro 2020 (Di sabato 3 luglio 2021) Il programma e i telecronisti su Sky Sport e la Rai di Ucraina-Inghilterra, match valido per i quarti di finale di Euro 2020. Tutto pronto allo stadio Olimpico di Roma per lo scontro che mette di fronte gli ucraini, capaci di eliminare la Svezia al 120? in modo davvero entusiasmante e gli inglesi che hanno superato la Germania e che si candidano a essere la squadra da battere. Fischio d’inizio alle ore 21 di sabato 3 luglio. Ucraina-Inghilterra sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani e su ... Leggi su sportface (Di sabato 3 luglio 2021) Ile isu Sky Sport e la Rai di, match valido per idi finale di. Tutto pronto allo stadio Olimpico di Roma per lo scontro che mette di fronte gli ucraini, capaci di eliminare la Svezia al 120? in modo davvero entusiasmante e gli inglesi che hanno superato la Germania e che si candidano a essere la squadra da battere. Fischio d’inizio alle ore 21 di sabato 3 luglio.sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani e su ...

