Ucraina-Inghilterra, i giornalisti inglesi a Roma nonostante i divieti: «Così abbiamo evitato la quarantena» (Di sabato 3 luglio 2021) Si poteva, si può, arrivare a Roma per seguire il match degli Europei 2021 di stasera all'Olimpico Ucraina-Inghilterra violando la quarantena? Sì, il giornale britannico... Leggi su ilmattino (Di sabato 3 luglio 2021) Si poteva, si può, arrivare aper seguire il match degli Europei 2021 di stasera all'Olimpicoviolando la? Sì, il giornale britannico...

Advertising

SkyTG24 : Euro 2020, oggi gli altri quarti: Repubblica Ceca-Danimarca e Ucraina-Inghilterra. DIRETTA - repubblica : Inghilterra-Ucraina, paura per 200 inglesi arrivati negli ultimi giorni - sportface2016 : #InghilterraUcraina a #Roma: la Federcalcio inglese vieta la vendita di biglietti per i residenti nel Regno Unito.… - Cafeponci : RT @SciabolataFFP: Quella di stasera non sarà la prima volta che Gareth #Southgate ed Andryi #Shevchenko si troveranno uno di fronte all'al… - andre_conso : ?pronostici? Repubblica Ceca - Danimarca 2-1 Marcatore: Schick Ucraina - Inghilterra 1-2 Marcatore: Kane (Chiarame… -