Tu si que vales al via le registrazioni e il cast è confermato (Di sabato 3 luglio 2021) Al via la prossima settimana le registrazioni del format Tu si que vales Il programma prodotto da Fascino e condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, con i giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli, torna in autunno su Canale 5 e dalla prossima settimana partiranno le registrazioni. Intanto come afferma TvBlog non si conosce la data di inizio del format campione d'ascolti del sabato sera d'autunno. Il sito scrive a questo proposito: «si parlava di sabato 2 ottobre, ma si sta facendo avanti anche l'ipotesi che la prima puntata della nuova serie di Tu si ...

Ultime Notizie dalla rete : que vales Palinsesti Mediaset: Maria De Filippi torna in prima serata con un nuovo programma Riconfermato Caduta Libera di Gerry Scotti , che tornerà come giudice a Tu sì que vales . Maria De Filippi , invece, si conferma ancora una volta regina delle prima serata . L'amatissima conduttrice ...

Palinsesti Mediaset, tutte le novità di Rete 4, Canale 5 e Italia 1 Per la stagione lo zio Gerry 2021 - 2022 prende parte del cast di ' Tú sí que vales ' e va al timone di ' Caduta libera ', ma si sta trattando per metterlo anche alla conduzione di ' La domenica del ...

Tu si que vales, partono le registrazioni, cast confermato Tvblog Tu si que vales al via le registrazioni e il cast è confermato Al via la prossima settimana le registrazioni del format Tu si que vales . Il programma prodotto da Fascino e condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, ...

Tu si que vales, partono le registrazioni, cast confermato Settimana prossima partono le registrazioni dello show del sabato sera di Canale 5 Tu si que vales con tutto il cast confermato ...

