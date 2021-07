Tragedia nel salernitano | muore 22enne di Avellino

Leggi su anteprima24

Capaccio Paestum (Av) – Dramma nella notte nel comune di Capaccio Paestum. Poco prima della mezzanotte, nel corso di un matrimonio in un ristorante della zona, undi, Danilo D'Argenio, è morto per arresto cardiaco. Il giovane si trovava nel giardino del locale, diceva di non sentirsi bene quando improvvisamente si è accasciato al suolo. Attivata dalla centrale operativa del 118, giunta sul posto ha tentato invano di rianimarlo.