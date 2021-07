TFA sostegno VI ciclo, a quale percorso si accede con Laurea in Scienze dell’educazione (Di sabato 3 luglio 2021) La Laurea in Scienze dell'Educazione non consente di partecipare alla selezione per accedere al TFA sostegno scuola dell'infanzia e primaria. Potrebbe invece consentirla (la partecipazione) per la secondaria. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 3 luglio 2021) Laindell'Educazione non consente di partecipare alla selezione perre al TFAscuola dell'infanzia e primaria. Potrebbe invece consentirla (la partecipazione) per la secondaria. L'articolo .

