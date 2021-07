Spalletti | scelta fatta | resteranno in sette ed è pronta una cessione di lusso

(Di sabato 3 luglio 2021) L'edizione odierna del Corriere dello Sport rivela le intenzioni di Lucianoper quanto riguarda il prossimo calciomercato del Napoli. In particolare, ci si sofferma su acquisti e cessioni. E se per Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly si spinge per il rinnovo e le strade potrebbero incontrarsi per pattuire un accordo, per Fabian Ruiz le cose potrebbero continuare a complicarsi e si potrebbe arrivare alla separazione che sarebbe quella meno dolorosa. Ai capisaldi, Insigne e Koulibaly, chevorrebbe tenere alla sua corte, nel suo 4-2-3-1, altri incedibili saranno: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Zielinski, Osimhen, Mertens e Lozano. ...

Ai microfoni di Radio Crc Targato Italia, durante 'Arena Maradona', è intervenuto il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin: Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin è intervenuto a Radio CRC ad Arena Maradona: "Luciano Spalletti è l'ennesima buona scelta per la panchina del Napoli. Aurelio De Laurentiis deve imparare a dif ...