Sei flaconi di droga dello stupro arrivati dall’Olanda | arrestato 31enne di Galatone Polizia

Leggi su noinotizie

(Di sabato 3 luglio 2021) Era in attesa di un pacco, ma appena lo ha ricevuto è finito in carcere. È accaduto quando gli agenti in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Lecce, hannoS.D.di, colto in flagranza per il possesso di GHB/GBL, sostanza stupefacente liquida, solitamente denominata “”. IL giorno prima, gli agenti in servizio all’Ufficio didi Frontiera Aerea presso lo scalo aeroportuale di Fiumicino, avevano allertato i colleghi della Squadra Mobile di Lecce, sul fatto che le autorità olandesi ...