Quanto si sarebbe divertito oggi il povero Ferrante Pallavicino (Di sabato 3 luglio 2021) Nessuno parla più di Ferrante Pallavicino. Eppure, in quest’epoca suscettibile, ossessionata dall’indignazione, il nostro canonico – forzato al chiostro malgré lui – si sarebbe probabilmente molto divertito. Insolente, libertino e iconoclasta, la sua satira tagliente gli avrebbe fruttato cancelletti e tag e molti follower. Ma il Seicento barocco non aveva l’internet, e la fine di Ferrante fu per questo ben più tragica della commedia social. Apostata, calunniatore, maestro di iniquità, reo di lesa maestà divina e umana, venne condannato a morte ad Avignone, città pontificia, e lì decapitato il 5 marzo 1644, ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 3 luglio 2021) Nessuno parla più di. Eppure, in quest’epoca suscettibile, ossessionata dall’indignazione, il nostro canonico – forzato al chiostro malgré lui – siprobabilmente molto. Insolente, libertino e iconoclasta, la sua satira tagliente gli avrebbe fruttato cancelletti e tag e molti follower. Ma il Seicento barocco non aveva l’internet, e la fine difu per questo ben più tragica della commedia social. Apostata, calunniatore, maestro di iniquità, reo di lesa maestà divina e umana, venne condannato a morte ad Avignone, città pontificia, e lì decapitato il 5 marzo 1644, ...

Advertising

matteosalvinimi : Immagini sconvolgenti da #Würzburg. Secondo la stampa tedesca l'accoltellatore ha ucciso 3 persone e ne ha ferite 6… - JacopoPellegr10 : Per fortuna che ci sono il PD e LeU nel governo,vi immaginate quanto sarebbe a destra sennò? Grazie… - SVCKERXZ0UIS : @giuxlouis da quanto ho capito le louies stavano chiedendo con gentilezza axx army di votare lou perché il calcio é… - sahngria : Senza fare spoilers, per me è stata un'ottima conclusione alla trilogia, in quanto l'unica alternativa sarebbe stat… - xxfede99 : @camiciaadiforza Si in effetti anche io, perché sembra più efficace contro la variante secondo recenti studi, e sar… -