Migranti, naufragio al largo della Tunisia: 43 morti. Altri 14 cadaveri trovati sulla spiaggia libica di Zawia (Di sabato 3 luglio 2021) Continua la conta dei morti nel Mediterraneo mentre le navi delle Ong sono quasi tutte ferme nei porti, la maggioranza delle quali per cavilli burocratici. Almeno 43 persone sono annegate al largo della Tunisia, nel naufragio di un'imbarcazione di Migranti diretta dalla Libia verso l'Italia, mentre altre 84 persone sono state salvate, ha fatto sapere la Mezzaluna rossa tunisina secondo Reuters online. L'imbarcazione era partita da Zawia, città della Libia nord-occidentale con a bordo Migranti provenienti da Egitto, Sudan, Eritrea e ...

Agenzia_Ansa : Naufragio a largo della Tunisia, annegati almeno 43 migranti. Mezzaluna Rossa: 'Il barcone era partito dalla Libia.… - ilpost : Almeno 43 migranti sono morti in un naufragio al largo della Tunisia, dice la Mezzaluna Rossa tunisina - fanpage : L'ennesima strage nel mar Mediterraneo: almeno 43 persone sono morte annegate in un naufragio al largo della Tunisi… - IlFattoNisseno : Migranti: naufragio Lampedusa, robot ricercherà dispersi - MonEleonora : RT @AngiKappa: #Lampedusa oggi. Bagnanti in spiaggia e approdi senza sosta. CP208 GC con circa 100 -#migranti appena arrivata. Altri 75 ar… -