Meteo, in Lombardia in arrivo due perturbazioni: pericolo grandine e danni

Saranno due le perturbazioni che attraverseranno la Lombardia nel primo fine settimana di luglio. Lo prevedono gli esperti di 3bMeteo.com e dovrebbero causare un lieve cedimento all'anticiclone presente sull'Europa mediterranea. La prima perturbazione è attesa sabato con le prime piogge nel pomeriggio sulle zone alpine, in propagazione entro sera a gran parte delle zone di pianura

