Matteo Bruscagin ancora in biancorosso (Di sabato 3 luglio 2021) La società LR Vicenza comunica di aver perfezionato il prolungamento di contratto con il calciatore Matteo Bruscagin, sino al 30 giugno 2022. Bruscagin, terzino destro classe '89, nelle ultime due ... Leggi su vicenzatoday (Di sabato 3 luglio 2021) La società LR Vicenza comunica di aver perfezionato il prolungamento di contratto con il calciatore, sino al 30 giugno 2022., terzino destro classe '89, nelle ultime due ...

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Bruscagin Matteo Bruscagin ancora in biancorosso La società LR Vicenza comunica di aver perfezionato il prolungamento di contratto con il calciatore Matteo Bruscagin, sino al 30 giugno 2022. Bruscagin, terzino destro classe '89, nelle ultime due stagioni in biancorosso, ha collezionato 51 presenze condite da una rete e tre assist. ...

