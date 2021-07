M5s | Di Maio | “Non è semplice ma troveremo una soluzione comune il prima possibile | io ci credo”

(Di sabato 3 luglio 2021) Per il Movimento 5 stelle è “un momento politicamente molto delicato. Però proprio perché è delicato, ioche si debba parlare pochissimo e lavorare per trovare una“, ha dichiarato in una intervista a Sorrento il ministro degli Esteri ed esponente pentastellato Luigi Di. “Io ci, cino in diversi, non èmaunaper riuscire a far ripartire questo progetto il”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il ...

Advertising

petergomezblog : M5s, Adnkronos: “In corso incontro tra Giuseppe Conte e Luigi di Maio” - MatteoRichetti : Grillo: “Di Maio tra i più grandi ministri Esteri di sempre.” Le comiche finali. #M5S - fattoquotidiano : Caos M5s, Adnkronos: “In corso incontro tra Giuseppe Conte e Luigi di Maio” - ciolonap : RT @LaNotiziaTweet: Grillo ferma la votazione. Le regole si riscrivono insieme. Il garante nomina un comitato per rifare lo Statuto del #M5… - infoiteconomia : Crisi M5s, Di Maio: “Momento delicato, a lavoro per trovare soluzione comune” -

Ultime Notizie dalla rete : M5s Maio

Sorrento, 03 luglio 2021 "Per ilsi tratta di un momento politicamente molto delicato, durante il quale bisogna parlare ... Lo ha affermato il ministro degli Esteri Luigi Di, intervenendo all'...'Io ci credo, non è semplice ma troveremo una soluzione comune per far ripartire questo progetto il prima possibile'. Lo assicura Luigi Diin merito al lavoro del comitato dei sette incaricati di mediare sulle nuove regole del Movimento 5 stelle. 'E' un momento molto delicato - spiega il ministro degli Esteri, uno dei sette - , ...Il garante M5s nomina un comitato di sette big per riscrivere le regole. Ci sono Di Maio e Fico, ieri a casa del guru ...AGI/Vista - "Per il M5s si tratta di un momento politicamente molto delicato, durante il quale bisogna parlare pochissimo e lavorare per trovare una soluzione comune. Troveremo una soluzione comune pe ...