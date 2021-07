Lorella Cuccarini festa a casa con i suoi allievi di Amici | chi c’era FOTO

(Di sabato 3 luglio 2021)ha invitato nella sua bella dimora alcunidel noto talent ‘’. Sapete chi era presente? Ex ballerina, cantante, conduttrice e opinionista, laha raggiunto la sua notorietà grazie a numerosi programmi televisivi e varie canzoni di successo come ‘La notte vola‘. Ha inoltre presentato il programma ‘La Vita in diretta‘ con il giornalista Alberto Matano, e recentemente ha fatto brillantemente parte dello staff della scuola di ‘‘ in qualità di insegnante e giudice di danza. Sapete chi ha invitato la bellissima showgirl nella sua ...

è finito da qualche settimana, maha mantenuto i rapporti con i ballerini che ha accompagnato lungo tutto il percorso ed è per questo che ha ospitato in casa sua, insieme ai suoi figli, i ragazzi i protagonisti dell'...Maria De Filippi, parla: "È fantastica nel privato", intervistata da Anna Dello Russo , ripercorre alcune delle tappe fondamentali del suo percorso ad Amici 20 , dove svolgeva il ruolo di ...Stefano De Martino non è più single? Una nuova fiamma per lui: si tratta di una ex Madre Natura. Andiamo a scoprire di chi si tratta ...Amici 20 è finito da qualche settimana, ma Lorella Cuccarini ha mantenuto i rapporti con i ballerini che ha accompagnato lungo tutto il percorso ed è per questo che ha ospitato ...