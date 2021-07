LIVE Superbike, GP Gran Bretagna in DIRETTA: Toprak Razgatl?o?lu al comando! Rea cede al turco che in 3 giri recupera dal 13° posto! (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -21 ERRORE DI REA! Toprak Razgatl?o?lu scappa nel primo settore della pista dopo aver beffato il #1 di di Kawasaki! Impressionante prova di forza del turco di Yamaha che allunga. -22 Tutti i piloti hanno le slick in questo momento con Rea che guida su Razgatl?o?lu! Impressionante partenza del turco, mentre scivolata per Scott Redding nel primo settore della pista. -23 INCREDIBILE Toprak Razgatl?o?lu! Il turco, scattato 13° è già 5°! Jonathan Rea cerca di allungare subito sulle BMW! 15.00 Si parte! Scatta in questo momento race-1 ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-21 ERRORE DI REA!Razgatl?o?lu scappa nel primo settore della pista dopo aver beffato il #1 di di Kawasaki! Impressionante prova di forza deldi Yamaha che allunga. -22 Tutti i piloti hanno le slick in questo momento con Rea che guida su Razgatl?o?lu! Impressionante partenza del, mentre scivolata per Scott Redding nel primo settore della pista. -23 INCREDIBILERazgatl?o?lu! Il, scattato 13° è già 5°! Jonathan Rea cerca di allungare subito sulle BMW! 15.00 Si parte! Scatta in questo momento race-1 ...

