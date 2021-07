L' agriturismo che aspetta dall' aprile 2020 la cassa integrazione Covid 

(Di sabato 3 luglio 2021) AGI – Undella provincia di Napoli ha chiesto l'8laagricola istituita all'epoca per l'emergenza Covid ma non l'ha mai ottenuta. Ieri, l'Inps di Castellamare di Stabia, all'ennesimo sollecito presentato'azienda agricola, ha risposto in un documento visionato'AGI che “le domande Cisoa (salariale per gli operatori agricoli, ndr) non sono ancora istruite. Saranno istruite il prima possibile compatibilmente coi i carichi di lavoro pendenti e il personale disponibile”. ...

...passeggiate nelle aziende agricole della zonasi sono incaricare di mettere a coltura le piante, utilizzate soprattutto per i profumi e per la cosmesi. Sabato 3 ad Arlena sarà l''La ...... pertanto, lo sviluppo dell'significa maggiore capacità di attrazione da parte della ...nelle aree rurali assume una rilevanza fondamentale per la salvaguardia del patrimonio rurale, ...All'ennesimo sollecito, si legge in un documento visionato dall'AGI, l'Inps scrive che "le domande per la cassa integrazione agricola non sono ancora istruite" e che lo saranno "il prima possibile, co ...Duro documento della Cgil. La decisione del noto marchio di negozi green nato a Pienza appresa dal sito web. "E’ inaccettabile" ...