Inter, dall’Olanda: occhi su Dumfries per il dopo Hakimi (Di sabato 3 luglio 2021) La partenza di Achraf Hakimi verso Parigi è vicina, e l‘Inter avrebbe puntato gli occhi su Denzel Dumfries per sostituirlo. Il laterale e capitano del PSV Eindhoven è reduce da grandi prestazioni con la maglia della nazionale olandese a Euro2020. Il PSV valuta Dumfries circa 16 milioni e la trattativa potrebbe partire a breve. Questo quanto riportato dal quotidiano olandese De Telegraaf. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 luglio 2021) La partenza di Achrafverso Parigi è vicina, e l‘avrebbe puntato glisu Denzelper sostituirlo. Il laterale e capitano del PSV Eindhoven è reduce da grandi prestazioni con la maglia della nazionale olandese a Euro2020. Il PSV valutacirca 16 milioni e la trattativa potrebbe partire a breve. Questo quanto riportato dal quotidiano olandese De Telegraaf. SportFace.

