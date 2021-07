Green pass e vaccini falsi, scoperto mercato sul dark web (Di sabato 3 luglio 2021) Un mercato parallelo dei vaccini e dei Green pass contraffatti sul dark web sgominato stamane da un’operazione della Guardia di Finanza. Sequestrati canali e account Telegram; nuovi strumenti e innovative tecniche di indagine digitale adottate per scardinare l’illecito. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 3 luglio 2021) Unparallelo deie deicontraffatti sulweb sgominato stamane da un’operazione della Guardia di Finanza. Sequestrati canali e account Telegram; nuovi strumenti e innovative tecniche di indagine digitale adottate per scardinare l’illecito. L'articolo proviene da Italia Sera.

