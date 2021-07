Finita la discesa dei casi, il Covid-19 è tornato in Europa (Di sabato 3 luglio 2021) Tra campionati europei di calcio, aperitivi e vacanze incipienti, solo pochi esperti hanno annotato l’inversione di marcia. A cavallo tra giugno e luglio nell’Unione europea il numero giornaliero di nuovi casi positivi al coronavirus ha ricominciato a salire, dopo una discesa ininterrotta da metà aprile. Oltre a Spagna, Portogallo e Grecia, dove la crescita è più marcata, anche i “grandi” Germania, Francia e Italia in questi ultimi giorni hanno visto stabilizzarsi il numero dei casi, con qualche segnale in controtendenza … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 3 luglio 2021) Tra campionati europei di calcio, aperitivi e vacanze incipienti, solo pochi esperti hanno annotato l’inversione di marcia. A cavallo tra giugno e luglio nell’Unione europea il numero giornaliero di nuovipositivi al coronavirus ha ricominciato a salire, dopo unaininterrotta da metà aprile. Oltre a Spagna, Portogallo e Grecia, dove la crescita è più marcata, anche i “grandi” Germania, Francia e Italia in questi ultimi giorni hanno visto stabilizzarsi il numero dei, con qualche segnale in controtendenza … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

AttilaAzureRive : RT @gippu1: L'adolescenza è finita: con la partenza di #Ribery e la discesa in serie B di #Buffon, per la prima volta dal 1991-92 l'anno pr… - ClaudioCattivo : @ferrix88 @Ruffino_Lorenzo questo non depone a nostro favore, dubito che scenderemo ancora molto, anzi direi che ie… - colca_volo : RT @gippu1: L'adolescenza è finita: con la partenza di #Ribery e la discesa in serie B di #Buffon, per la prima volta dal 1991-92 l'anno pr… - bonko89 : RT @gippu1: L'adolescenza è finita: con la partenza di #Ribery e la discesa in serie B di #Buffon, per la prima volta dal 1991-92 l'anno pr… - Paolostop : RT @gippu1: L'adolescenza è finita: con la partenza di #Ribery e la discesa in serie B di #Buffon, per la prima volta dal 1991-92 l'anno pr… -