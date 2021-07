Favola Danimarca | vola in semifinale | è l’outsider di Euro 2021 | ko la Repubblica Ceca

(Di sabato 3 luglio 2021) Laè la terza semifinalista dopo Spagna e Italia e può essere considerata una grandissima sorpresa di. La squadra di Hjulmand ha eliminato la, la partita è stata dai due volti ma nel complesso il risultato può essere considerato giusto. Il primo tempo è tutto di marca dellache mette in mostra la qualità dal punto di vista tecnico e chiude il primo tempo in doppio vantaggio: apre le marcature Delaney con un colpo di testa, il raddoppio è di Dolberg su grandissima giocata dell’atalantino Maehle. Nel secondo tempo la...

La Danimarca ha sconfitto la Repubblica Ceca per 2-1 e si è qualificata alle semifinali degli Europei 2021 di calcio. Continua la favola degli uomini di Hjulmand che, dopo aver liquidato il Galles, ri ...La Danimarca è la terza semifinalista dopo Spagna e Italia e può essere considerata una grandissima sorpresa di Euro 2021. La squadra di Hjulmand ha eliminato la Repubblica Ceca, la partita è stata da ...