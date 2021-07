Dramma Spinazzola | tendine d’Achille k o Oggi esami | rischia un lungo stop

(Di sabato 3 luglio 2021) La prima diagnosi ha evidenziato “segni clinici di lesione”. Mancini:“Spiace molto, non lo meritava. Stava giocando straordinariamente bene, uno dei migliori dell’Europeo” Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

Gazzetta_it : Dramma Spinazzola, lesione al tendine d’Achille. Rischia un lungo stop #Italia #euro2020 - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: Dramma Spinazzola, lesione al tendine d’Achille. Rischia un lungo stop #Italia #euro2020 - AlanDylanDog : RT @Gazzetta_it: Dramma Spinazzola, lesione al tendine d’Achille. Rischia un lungo stop #Italia #euro2020 - LAROMA24 : Dramma Spinazzola: il tendine d'Achille forse ha ceduto. Rischia un lungo stop #AsRoma - forzaroma : Il dramma di #Spinazzola: il tendine d’Achille è k.o. Rischia un lunghissimo stop #ASRoma #EURO2020 #3luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Dramma Spinazzola

La Gazzetta dello Sport

Nella notte gli azzurri sono rientrati a Coverciano e oggisarà sottoposto agli esami. La Roma è in allarme . Leggi i commenti Rassegna stampa: tutte le notizie 3 luglio 2021Le lacrime sono quelle che hanno rigato il viso di Leonardoal 34' del secondo tempo, quando dopo l'ennesimo passo si è accasciato a terra dolorante. Dalla dinamica sembrava l'ennesimo ...Un calciatore che non si risparmia mai, che macina chilometri sulla sua fascia e che lo fa sempre con il sorriso. Normale che Leonardo Spinazzola piaccia e parecchio agli inglesi. E il suo infortunio ...La Roma è in allarme, l’Italia intera è triste. Come conferma La Gazzetta dello Sport, le sensazioni del post-partita di ieri trovano conferme nello staff medico: Leonardo Spinazzola va incontro alla ...