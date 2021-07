Continuano le restrizioni Tik Tok: scoperti e rimossi milioni di utenti under 13 (Di sabato 3 luglio 2021) Il provvedimento è stato preso dal garante della privacy, che ha rimosso gli account dopo aver scoperto l’età degli utenti. Sempre più under 13 utilizzano i social network (by Adobestock)Nuovi guai in vista per TikTok, l’app cinese che già lo scorso 9 febbraio aveva subito un primo blocco da parte del Garante italiano a tutela dei minorenni e protezione dei loro dati personali. Stavolta la stretta è ancor più ferrea, visto che sono stati rimossi o bloccati del tutto 500 mila utenti italiani. Il motivo è molto semplice: ciascuno di loro ha meno di 13 anni, dunque stando alle regole del social non avrebbero potuto nemmeno ... Leggi su computermagazine (Di sabato 3 luglio 2021) Il provvedimento è stato preso dal garante della privacy, che ha rimosso gli account dopo aver scoperto l’età degli. Sempre più13 utilizzano i social network (by Adobestock)Nuovi guai in vista per TikTok, l’app cinese che già lo scorso 9 febbraio aveva subito un primo blocco da parte del Garante italiano a tutela dei minorenni e protezione dei loro dati personali. Stavolta la stretta è ancor più ferrea, visto che sono statio bloccati del tutto 500 milaitaliani. Il motivo è molto semplice: ciascuno di loro ha meno di 13 anni, dunque stando alle regole del social non avrebbero potuto nemmeno ...

