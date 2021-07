Chiara Gualzetti | l’autopsia non lascia dubbi sull’efferatezza del delitto

(Di sabato 3 luglio 2021)è morta per due colpi di arma da taglio al petto. Resi noti i primi esiti delSono stati resi noti i primi esiti delsul corpo di, la quindicenne di Monteveglio nel bolognese uccisa da un coetaneo domenica scorsa. Secondo quanto riportato da Adnkronos, l’esame autoptico avrebbe svelato la dinamica dell’aggressione che ha portato alla morte della giovane. Il medico legale ha 90 giorni per consegnare la relazione finale. Il giovane l’avrebbe colpita prima di spalle, per poi affondare il coltello “all’altezza del petto provocando una morte ...

Advertising

VittorioSgarbi : “Io la colpivo ma lei resisteva”. C’è da rabbrividire leggendo la confessione dell’assassino di Chiara Gualzetti.… - Agenzia_Ansa : Fermato nella notte l'amico minorenne di Chiara Gualzetti, la ragazza uccisa e trovata cadavere a Monteveglio, nel… - qn_carlino : Chiara Gualzetti, l’amico dell’assassino: 'Mi annunciò l’omicidio' - qn_carlino : Omicidio Chiara Gualzetti, l'autopsia: 'Uccisa dalle coltellate al petto' - qn_carlino : Omicidio Chiara Gualzetti, carte choc. 'Volevo farlo due giorni prima, ma c'era gente' -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Gualzetti

"L'assassino dinon ha nulla di delirante. È un narcisista maligno pericoloso". Il profilo criminale del killer sedicenne diè lapalissiano per la criminologa Roberta Bruzzone. Nessuna problematica psichiatrica, per l'esperta, ha mosso la mano dell'adolescente, ma una "volontà lucida, lucidissima. E ...E' stata effettuata l'autopsia sul corpo di, la ragazzina di Monteveglio trovata morta lunedì 28 giugno a poche centinaia di metri dall'abitazione dove viveva con i suoi genitori. Per il suo brutale omicidio è stato arrestato ...Chiara Gualzetti è morta per due colpi di arma da taglio al petto. Resi noti i primi esiti dell'autopsia sul corpo della giovane ...Un video estratto dalle telecamere mostra Chiara Gualzetti abbracciare il suo assassino pochi minuti prima di essere uccisa.