Boccia (Pd): "Vaccino anti-Covid obbligatorio? Spero si apra la discussione in Parlamento, ci sono ancora over60 non immunizzati" (Di sabato 3 luglio 2021) "Il tema della vaccinazione obbligatoria è molto delicato, però Spero che si apra la discussione anche in Parlamento. Ci sono ancora over 60 che non sono vaccinati e la discussione sul raggiungere tutti va affrontata, anche guardando a ciò che accade negli altri Paesi a causa delle varianti", Lo ha detto l'ex ministro ed esponente del Pd, Francesco Boccia a margine del convegno organizzato da Alis, Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile a Sorrento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

