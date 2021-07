Belgio-Italia | gioia social e abbracci virtuali a Spinazzola

(Di sabato 3 luglio 2021)finisce 1-2, con gli azzurri che conquistano la semifinale di Euro 2020. E su Twitter esplode ladei tifosi, che dedicano uno virtuale a Leonardo. In lacrime sul campo per un infortunio, l’esterno azzurro ha riportato la rottura del tendine d’Achille andando in contro a un lunghissimo stop. Tantissimi i messaggi a lui dedicati, ma tanta anche la felicità per l’impresa degli azzurri. Dai vip agli utenti comuni, sono migliaia i commenti alla partita. “Dietro a ogni grande squadra c’è un grande uomo. Grazie Mister”, scrive Enrico Ruggeri, cantautore grande appassionato ...

Advertising

ItaliaTeam_it : CHE SQUADRAAAAAAA! SIAMO IN SEMIFINALEEEEEEEE! ???? L'Italia batte il Belgio 2-1, azzurri da impazzire a #Euro2020!… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Belgio ?? ???? #Italia ?? Oggi, h 21.00 ??? #FußballArena - #MonacoDiBaviera ?? Quarti di finale ??… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ?? #Italia, #Wembley ti aspetta! ?? Con il #Belgio arriva un’altra vittoria da favola, siamo in semifinal… - JustLikeBlairW : RT @LadyLokiHiddles: 2 LUGLIO 2021 : Sebastian Stan , la soundtrack di Loki , Tom Holland e Zendaya che si baciano , L'Italia che batte i… - Mediagol : Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Ole Italia! Belgio battuto” -

Ultime Notizie dalla rete : Belgio Italia

La Svizzera l'abbiamo travolta come Turchia e Galles e la notizia per i rompipalle di cui sopra è che anche al tanto celebratoabbiamo riservato trattamento analogo. E' un'diversa, ...2 - 1/ In semifinale con la Spagna: vittoria della tecnica e del Lato B La Danimarca? Una favola per come era iniziata e per il dramma vissuto da Christian Eriksen, ma al netto di ..."Olé Italia" titola in apertura La Gazzetta dello Sport sulla vittoria di ieri sera da parte della Nazionale. Belgio battuto, martedì a Wembley la semifinale con la Spagna. Il quotidiano descrive una ...Italia tra le regine d'Europa, ai quarti battuto 2-1 il Belgio A Monaco di Baviera gli azzurri eliminano i belgi grazie alle reti di Barella e Insigne (a fine primo tempo accorcia Lukaku su rigore) ...