Belgio Italia, che numeri in tv: il dato record sugli spettatori (Di sabato 3 luglio 2021) Belgio-Italia, oltre 17 milioni di tifosi a sostenere gli Azzurri dai piccoli e grandi schermi Mai così tanti telespettatori da quando è iniziato Euro 2020 Belgio-Italia, oltre 17 milioni di tifosi a sostenere gli Azzurri dai piccoli e grandi schermi Mai così tanti telespettatori da quando è iniziato l’Europeo. Erano sintonizzati con Monaco di Baviera quasi 3 Italiani su 4: sommando i dati di Rai e Sky, lo share ha raggiunto il 73,4%. Quasi tre Italiani su quattro ieri sera erano sintonizzati con Monaco di Baviera, per seguire in diretta la partita tra ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 luglio 2021), oltre 17 milioni di tifosi a sostenere gli Azzurri dai piccoli e grandi schermi Mai così tanti teleda quando è iniziato Euro 2020, oltre 17 milioni di tifosi a sostenere gli Azzurri dai piccoli e grandi schermi Mai così tanti teleda quando è iniziato l’Europeo. Erano sintonizzati con Monaco di Baviera quasi 3ni su 4: sommando i dati di Rai e Sky, lo share ha raggiunto il 73,4%. Quasi treni su quattro ieri sera erano sintonizzati con Monaco di Baviera, per seguire in diretta la partita tra ...

Advertising

ItaliaTeam_it : CHE SQUADRAAAAAAA! SIAMO IN SEMIFINALEEEEEEEE! ???? L'Italia batte il Belgio 2-1, azzurri da impazzire a #Euro2020!… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Belgio ?? ???? #Italia ?? Oggi, h 21.00 ??? #FußballArena - #MonacoDiBaviera ?? Quarti di finale ??… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ?? #Italia, #Wembley ti aspetta! ?? Con il #Belgio arriva un’altra vittoria da favola, siamo in semifinal… - mlkhaled : RT @Corriere: Italia, la grande bellezza: battuto il Belgio 2-1. Si vola in semifinale, a Wembley ci ... - MattiaGiovi : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ???? ?? #BelgioItalia, oltre 1??7?? milioni di tifosi a sostenere gli #Azzurri dai piccoli e grandi schermi ??… -