Bacoli | maxi rissa tra giovani all’esterno di un bar | locale chiuso per 10 giorni

Advertising

montediprocida : Maxi rissa a Bacoli. Chiuso il bar. -

Ultime Notizie dalla rete : Bacoli maxi

Quattro arresti, tredici indagati ed ilsequestro. Questo l'esito dell'operazione dei militari del Gico di Cagliari , coordinati dai ... nata a Napoli il 22.02.1987, residente in. ...Lo scorso sabato sera, la città protagonista del degrado è stata. Una rissa in un locale della città è sfociata in una violenza inaudita con caschi e tirapugni utilizzati per colpire e fare ...Il questore di Napoli, su proposta della Compagnia dei carabinieri di Pozzuoli, ha disposto una sospensione della durata di 10 giorni per il bar di via Miliscola, a Bacoli, nell'area flegrea, davanti ...I Carabinieri hanno identificato e denunciato nove partecipanti ad una maxi-rissa scoppiata Sabato scorso a Bacoli, in via Miliscola. dove gruppi di giovanissimi si sono affrontati nella notte ...