Amici 20, Deddy a cena con un'altra ex allieva: ha dimenticato Rosa? (Di sabato 3 luglio 2021) L'ex cantante di Amici 20, Deddy, è finito nuovamente al centro dell'attenzione per questioni che hanno poco a che fare con la musica. Da settimane, ossia da quando il giovane ha annunciato la fine della relazione con Rosa Di Grazia (conosciuta proprio grazie al talent di Maria De Filippi), il cantante è stato protagonista di numerosi gossip. A scatenare le fantasie dei fan questa volta è un post ricondiviso dall'ex allievo di Amici. Una foto che non è andata molto giù a quelli che si erano affezionati alla coppia formata da Deddy e Rosa. Deddy a cena con ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 3 luglio 2021) L'ex cantante di20,, è finito nuovamente al centro dell'attenzione per questioni che hanno poco a che fare con la musica. Da settimane, ossia da quando il giovane ha annunciato la fine della relazione conDi Grazia (conosciuta proprio grazie al talent di Maria De Filippi), il cantante è stato protagonista di numerosi gossip. A scatenare le fantasie dei fan questa volta è un post ricondiviso dall'ex allievo di. Una foto che non è andata molto giù a quelli che si erano affezionati alla coppia formata dacon ...

Advertising

GiuseppeporroIt : Amici 20, Deddy e Rosa Di Grazia non si seguono più su Instagram: l'inaspettato sfogo del cantante (FOTO) #amici20… - rebeccalellii : @deddyfanpage @sonodeddy Ma io continuerò ad ascoltare la sua musica ovviamente perché mi piaceva ad amici e mi pia… - Alessia03856431 : @sonodeddy Ciao Deddy mi chiamo Alessia sono una tua fans mi è piaciuto il percorso che hai fatto ad amici non mi… - RominaGagliard7 : @rdey1_ @CornaraDaniela @AtyimoL @sonodeddy Gli altri compagni,usciti da Amici, hanno dichiarato sulle domande che… - sabry67494248 : RT @giuristapazza: Deddy è cresciuto tantissimo, è arrivato ad amici senza aver mai preso una lezione, era etichettato come la brutta copia… -