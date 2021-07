Ambiente, dal 3 luglio stop alla plastica monouso: tutti i dettagli (Di sabato 3 luglio 2021) “Prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’Ambiente, in particolare l’Ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno”. Con questo obiettivo il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea nel giugno 2019 hanno adottato la Direttiva sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’Ambiente Sup (Single use plastics/plastica ... Leggi su quifinanza (Di sabato 3 luglio 2021) “Prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti disull’, in particolare l’acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno”. Con questo obiettivo il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea nel giugno 2019 hanno adottato la Direttiva sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti disull’Sup (Single use plastics/...

Advertising

savina_b : RT @cnsas_official: Dal coordinatore del Soccorso Alpino della Valle d'Aosta, Paolo Comune, un appello alla prudenza per chi in questi gior… - DANI56 : RT @cnsas_official: Dal coordinatore del Soccorso Alpino della Valle d'Aosta, Paolo Comune, un appello alla prudenza per chi in questi gior… - Museo_di_Chemp : RT @cnsas_official: Dal coordinatore del Soccorso Alpino della Valle d'Aosta, Paolo Comune, un appello alla prudenza per chi in questi gior… - LeenaMey : RT @cnsas_official: Dal coordinatore del Soccorso Alpino della Valle d'Aosta, Paolo Comune, un appello alla prudenza per chi in questi gior… - luigibertschy : RT @cnsas_official: Dal coordinatore del Soccorso Alpino della Valle d'Aosta, Paolo Comune, un appello alla prudenza per chi in questi gior… -