Wimbledon: Djokovic dà tre set a Kudla e conquista gli ottavi di finale (Di venerdì 2 luglio 2021) Novak Djokovic supera in tre set un ottimo Denis Kudla e stabilisce il record personale di vittorie consecutive (17) a Wimbledon. Agli ottavi di finale il serbo raggiunge Cristian Garin, che oggi ha sconfitto in quattro set Pedro Martinez. Djokovic prudente e pungente nei primi due set Nel primo set un buon Kudla non lascia tanta carta bianca a Djokovic per dettare gioco ed è bravo a tener testa al serbo almeno fino al decimo game. Nei primi nove giochi del parziale, infatti, oltre a non esserci alcuna chance di break, va segnalata anche l’assenza ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 luglio 2021) Novaksupera in tre set un ottimo Denise stabilisce il record personale di vittorie consecutive (17) a. Aglidiil serbo raggiunge Cristian Garin, che oggi ha sconfitto in quattro set Pedro Martinez.prudente e pungente nei primi due set Nel primo set un buonnon lascia tanta carta bianca aper dettare gioco ed è bravo a tener testa al serbo almeno fino al decimo game. Nei primi nove giochi del parziale, infatti, oltre a non esserci alcuna chance di break, va segnalata anche l’assenza ...

