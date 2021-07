Whirlpool nelle sabbie mobili | Sindacati in pressing | Governo accelera

(Di venerdì 2 luglio 2021) (Teleborsa) – Il dossierè una partita di poker sempre più complicata tra carte scoperte, da scoprire e possibili “bluff”. E’ notizia di pochi minuti fa che il Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha convocato il tavolo sulla vertenza per martedì 6 luglio. E’ quanto si apprende da fonti sindacali. Alla riunione, che si svolgerà alle 15, parteciperanno i rappresentanti dell’azienda, dei, di Invitalia, delle Regioni Campania, Marche, Lombardia e Toscana e del ministero del Lavoro. Alserve più tempo per uscire dallemettendo a punto un piano ...

E pensare che poco meno di tre anni fa, per la precisione il 30 ottobre 2018 l'allora Ministro dello Sviluppo Economico Di Maio annunciava: " Ce l'abbiamo fatta: accordo raggiunto con. Non ...... si possono mettere sotto i piedi i bisogni e le rivendicazioni di quelli di Sicobas,, ... Ricordiamoci cosa intendono per ammortizzatori quei tre che hanno consegnato la vittoriamani di ...(Teleborsa) - Il dossier Whirlpool è una partita di poker sempre più complicata tra carte scoperte, da scoprire e possibili "bluff". E' notizia di pochi minuti fa che il Ministro dello ...Dall’annuncio sui social di Luigi Di Maio nell’ottobre 2018 – “ce l’abbiamo fatta, accordo raggiunto con Whirlpool” – al licenziamento collettivo dei 400 dipendenti della multinazionale degli elettrod ...