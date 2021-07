Violenze in carcere, la denuncia di un detenuto: "Così è morto Halimi" (Di venerdì 2 luglio 2021) "Prima le botte durante la 'mattanza', poi la solitudine del lungo isolamento, infine le medicine date o non date" ha dichiarato un detenuto a proposito di ciò che è avvenuto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile 2020 Leggi su rainews (Di venerdì 2 luglio 2021) "Prima le botte durante la 'mattanza', poi la solitudine del lungo isolamento, infine le medicine date o non date" ha dichiarato una proposito di ciò che è avvenuto neldi Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile 2020

