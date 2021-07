Ue | Meloni | ' no al pensiero unico | serve visione alternativa d' Europa' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug (Adnkronos) - "Si è aperta da alcuni giorni la Conferenza sul Futuro dell'. è un appuntamento fortemente voluto dalle forze che si autoproclamano “europeiste” per spingere verso una sempre maggiore cessione di sovranità dagli Stati nazionali a un super-Stato burocratico europeo sostanzialmente privo di rappresentanza democratica. Per legittimare questa proposta politica come l'unica via possibile per riformare l', vengono chiamati a raccolta presunti rappresentanti dei cittadini e della società civile, scelti non si sa bene da chi e non si bene in base a quali criteri". Lo dice Giorgia, in un video su ...