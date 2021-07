Tour de France 2021, pagelle settima tappa: show di Mohoric, Nibali e van der Poel all’attacco. Crisi per Roglic (Di venerdì 2 luglio 2021) pagelle settima tappa Tour DE France 2021 Matej Mohoric, voto 10: una giornata da ricordare, dopo l’incubo della caduta al Giro d’Italia. Le difficoltà sono più che superate: con la maglia di campione sloveno il corridore della Bahrain-Victorious si trasforma in fenomeno, va all’attacco da lontanissimo, stacca tutti i rivali e si prende una bellissima vittoria al Tour de France, chiudendo in lacrime. Per lui successi in tutti e tre i Grandi Giri. Jasper Stuyven, voto 7,5: il vincitore a sorpresa della Milano-Sanremo ha ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021)DEMatej, voto 10: una giornata da ricordare, dopo l’incubo della caduta al Giro d’Italia. Le difficoltà sono più che superate: con la maglia di campione sloveno il corridore della Bahrain-Victorious si trasforma in fenomeno, vada lontanissimo, stacca tutti i rivali e si prende una bellissima vittoria alde, chiudendo in lacrime. Per lui successi in tutti e tre i Grandi Giri. Jasper Stuyven, voto 7,5: il vincitore a sorpresa della Milano-Sanremo ha ...

fattoquotidiano : Tour de France, rintracciata e arrestata la spettatrice che ha provocato una maxi-caduta per esporre un cartello - ilpost : La spettatrice che sabato aveva provocato la caduta di diversi corridori al Tour de France è stata arrestata - Eurosport_IT : Marc Soler non ci sta: parole durissime contro la spettatrice e l'UCI ??????????? Scopri di più:… - SpazioCiclismo : I protagonisti del giorno secondo il nostro quotidiano #TopFlop #TDF2021 PS Mathieu Van Der Poel e Wout Van Aert:… - Pcoia : @Fanta_Cycling non riesco a capire come cambiare il capitano e le maglie al mio team del tour de france -