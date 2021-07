Spalletti è a Napoli: visita a Castel Volturno e summit con De Laurentiis (Di venerdì 2 luglio 2021) Comincia oggi l’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli. L’allenatore è arrivato in treno alla stazione di Napoli-Afragola poco dopo le 13, dove è stato prelevato da un van nero che l’ha condotto a Castel Volturno. Spalletti visiterà il centro sportivo in compagnia di Aurelio De Laurentiis, con cui poi discuterà delle strategie da adottare in vista del calciomercato estivo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 luglio 2021) Comincia oggi l’avventura di Lucianosulla panchina del. L’allenatore è arrivato in treno alla stazione di-Afragola poco dopo le 13, dove è stato prelevato da un van nero che l’ha condotto avisiterà il centro sportivo in compagnia di Aurelio De, con cui poi discuterà delle strategie da adottare in vista del calciomercato estivo. L'articolo ilsta.

