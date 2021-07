Roma, quarantena a Trigoria per Mourinho (Di venerdì 2 luglio 2021) José Mourinho ha mosso i suoi primi passi all’interno del mondo Roma. Arrivato nel pomeriggio a Trigoria, dove ha già potuto salutare i tifosi, il tecnico portoghese ora dovrà osservare un periodo di quarantena di cinque giorni. Avendo però già ricevuto la doppia dose di vaccino, e quindi disponendo dello European Pass, Mourinho potrà comunque lavorare nel centro sportivo, mantenendo comunque le distanze e potendo svolgere incontri con squadra e staff solo all’aria aperta. Inoltre, verrà sottoposto a tamponi antigienici e molecolari mattina e sera. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 luglio 2021) Joséha mosso i suoi primi passi all’interno del mondo. Arrivato nel pomeriggio a, dove ha già potuto salutare i tifosi, il tecnico portoghese ora dovrà osservare un periodo didi cinque giorni. Avendo però già ricevuto la doppia dose di vaccino, e quindi disponendo dello European Pass,potrà comunque lavorare nel centro sportivo, mantenendo comunque le distanze e potendo svolgere incontri con squadra e staff solo all’aria aperta. Inoltre, verrà sottoposto a tamponi antigienici e molecolari mattina e sera. SportFace.

